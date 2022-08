Taïwan : quelle sera la riposte de la Chine après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis ?

La Chine n’a pas du tout apprécié la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan, mardi 2 août. "Il y a une certitude, Pékin ne restera pas les bras croisés", explique le journaliste Arnauld Miguet, en direct de Shanghai (Chine). "Il y a plusieurs options sur la table, dont l’option militaire avec plus d'incursions d’avions chinois dans le ciel taïwanais, des tirs de missiles dans le détroit, jusqu’à l’invasion de l’île, mais c’est une option peu probable", poursuit-il.

Le président chinois brigue un troisième mandat à l’automne

"Il y a la possibilité de rappel d’ambassadeurs et de sanctions économiques. La Chine a déjà interdit, cet après-midi (mardi 2 août), l’importation de certains produits agricoles taïwanais. Un seul homme a les cartes en mains, c’est le président chinois Xi Jinping qui a besoin d’apparaître au niveau international et national, et qui brigue un troisième mandat à l’automne", conclut le journaliste.