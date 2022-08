DIRECT. Nancy Pelosi à Taïwan : plus de vingt avions militaires chinois entrent dans la zone de défense aérienne de l'archipel

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #TAIWAN

: Par ailleurs, plusieurs navires américains ont croisé aujourd'hui dans la région de Taïwan, selon des sources militaires américaines. Les autorités de l'île ont aussi affirmé que plus de 20 avions militaires chinois étaient entrés dans la zone d'identification de défense aérienne taïwanaise. Dans le même temps, Moscou a jugé que la Chine avait le droit de prendre des mesures pour protéger sa "souveraineté".

: Bonsoir , la présidente américaine de la Chambre des représentants est arrivée ce soir à Taïpei, capitale de Taïwan, dans le cadre d'une tournée en Asie. Nancy Pelosi a affirmé à son arrivée que sa visite "démontrait le soutien inconditionnel de l'Amérique" à Taïwan.







(Handout / Taiwan's Ministry of Foreign Affairs / AFP)



: Bonsoir, avons-nous des infos sur l’arrivée de Nancy Pelosi à Taïwan ?

: Rappelons les principales informations de ce mardi :



Vingt-sept départements sont désormais placés en vigilance orange "canicule" par Météo France. Le pic de températures est attendu demain. Depuis ce matin, tous les départements de l'Hexagone sont en alerte sécheresse.





La sélectionneuse Corinne Diacre est prolongée pour deux ans. Elle dirigera donc les Bleues pour le Mondial 2023 et les JO de 2024, à Paris.



Le président américain Joe Biden a annoncé la mort d'Ayman Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, lors d'une "opération antiterroriste" menée ce week-end par les Etats-Unis à Kaboul.



: La Chine annonce des "actions militaires ciblées" en réponse à la visite à Taïwan de l'Américaine Nancy Pelosi, sans dire en quoi elles consisteront ni où elles auront lieu. L'opération de l'armée vise à "défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d''indépendance de Taïwan'", a déclaré Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.

: Sans surprise, la Chine réagit vivement à la venue de Nancy Pelosi à Taïwan. Dans un communiqué, son ministère des Affaires étrangères dénonce les "actions (...) extrêmement dangereuses" des Etats-Unis, qui "tentent d'utiliser Taïwan pour contenir la Chine". Washington "ne cesse de déformer, d'obscurcir et de vider de tout sens le principe d'une seule Chine, d'intensifier ses échanges officiels avec Taïwan et d'encourager les activités séparatistes 'indépendantistes' de Taïwan", poursuit Pékin.

: Dans une série de tweets postés alors qu'elle était accueillie sur le tarmac par le chef de la diplomatie de Taïwan, Nancy Pelosi explique s'y être rendue pour "honorer l'engagement inébranlable de l'Amérique à soutenir la démocratie vibrante de Taïwan", à l'heure où "le monde fait face à un choix entre l'autocratie et la démocratie". Elle assure aussi que son déplacement ne contredit pas la politique américaine sur la question taïwanaise.

: L'Etat insulaire est de fait indépendant de la Chine depuis 1949, quand le gouvernement chinois renversé par les communistes s'y est réfugié. Pékin a toujours revendiqué sa souveraineté sur Taïwan. Nous rappelions cette histoire dans un article de 2021. Depuis 1979, Washington ne reconnaît qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, mais soutient les autorités de Taïwan. Aucun responsable américain aussi haut placé que Nancy Pelosi ne s'était rendu à Taïwan depuis 1997.

: Ce matin, une porte-parole de la diplomatie chinoise avait réitéré que les Etats-Unis devraient "payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine" si Nancy Pelosi posait le pied à Taïwan. Juste avant l'atterrissage de cette dernière, la télévision publique chinoise CGTN a annoncé que des avions de chasse Su-35 étaient en train de "traverser le détroit de Taïwan", sans autre précision.

: Des images l'ont montrée descendant de son avion, qui avait décollé de Malaisie tout à l'heure pour une destination qui n'avait pas été annoncée. Le programme officiel de sa tournée en Asie ne prévoyait pas d'étape à Taïwan, mais celle-ci était pressentie par les médias américains, au point de provoquer une forte hausse des tensions entre Pékin et Washington.

: La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a atterri à Taïwan, malgré les menaces de la Chine.

: Ce matin, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a estimé que la possible visite à Taïwan de Nancy Pelosi, cheffe de la Chambre des représentants américaine, serait "une pure provocation" qui "aggrave la situation dans la région et renforce les tensions". "Nous sommes en solidarité absolue avec la Chine", assure-t-il.

: Bonjour @StationRadioPacific. Vous n'êtes pas le seul à suivre cet avion de l'US Air Force : plus de 150 000 personnes regardent sa trajectoire en ce moment sur le site FlightRadar, un des services de surveillance en ligne (qui peine d'ailleurs à gérer ce trafic). Mais avec sa trajectoire seule, je ne saurais pas dire avec certitude s'il va à Taïwan ou en Corée-du-Sud, l'étape suivant au programme officiel de la tournée de Nancy Pelosi. Impossible par ailleurs d'être certain qu'elle se trouve à bord de ce vol. Mais nous en saurons davantage rapidement.

: Le vol SPAR19 qui transporte la présidente de la chambre des USA se dirige vers Taïwan d'après nos radars et les sites de surveillance en ligne.

: Faisons le point sur les principales infos de ce mardi :



Les restrictions d'eau concernent désormais la totalité des départements de l'Hexagone : Paris et sa petite couronne ont été passés en vigilance par la préfecture d'Ile-de-France.



: Il est midi, faisons un petit point sur l'actualité de cette matinée :



L'incendie qui a parcouru 300 hectares depuis lundi sur la commune de Mano, dans les Landes, est désormais "fixé", annonce la préfecture dans un communiqué. Le feu est cependant toujours actif.





• Le président américain Joe Biden a annoncé la mort d'Ayman Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, lors d'une "opération antiterroriste" menée ce week-end par les Etats-Unis à Kaboul.

: La Chine a averti que "les Etats-Unis (...) devront payer le prix de leur atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Chine" en cas de visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, à Taïwan. Plusieurs médias américains ont évoqué la possibilité que la responsable démocrate se rende sur l'île, que Pékin considère comme sa province, durant une tournée diplomatique à travers l'Asie.

: Le ministre de la Défense taïwanais a affirmé être "déterminé, capable et confiant" qu'il pourra protéger l'île contre les menaces de la Chine. L'île pourrait recevoir prochainement la visite de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine, en tournée en Asie, selon des médias américains. Pékin, qui considère l'île comme une partie de son territoire, considère cette visite comme "très dangereuse et très provocatrice".