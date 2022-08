Taïwan : des discussions formelles attendues à l'automne avec les Etats-Unis en vue d'un accord commercial

Les Etats-Unis et Taïwan vont entamer, cet automne, des négociations formelles en vue d'un accord commercial et d'investissement, a signalé mercredi 17 août le bureau de la représentante américaine au Commerce. Ces discussions représentent une nouvelle étape du renforcement de leurs relations, sur fond de fortes tensions avec la Chine. "Nous saluons cette opportunité d'approfondir la collaboration économique entre nos deux pays épris de liberté tout en façonnant un nouveau modèle de coopération commerciale dans l'Indo-Pacifique", a tweeté le ministère des Affaires étrangères de Taïwan.

#Taiwan & the #US are ready to commence formal negotiations under our joint 21st-century trade initiative. We welcome this opportunity to deepen economic collaboration between our 2 freedom-loving countries while shaping a new model for trade cooperation in the #IndoPacific. https://t.co/jM6uCWxcPQ — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) (@MOFA_Taiwan) August 18, 2022

Le lancement formel de ces discussions est un nouveau témoignage de la volonté des Etats-Unis de se rapprocher davantage de Taïwan, qui est déjà un partenaire commercial important.

Un renforcement des "échanges" et de "l'investissement"

Début août, la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, s'est rendue sur l'île, suivie par un groupe de parlementaires américains, lundi. Les autorités chinoises ont considéré comme une provocation la visite de la cheffe de file démocrate à la Chambre des représentants et répondu par des sanctions commerciales imposées à Taïwan ainsi que des manœuvres militaires près de l'île. Les Etats-Unis ont dit jeudi s'attendre à ce que Pékin renforce dans les "semaines et mois" à venir sa "coercition" militaire, économique et diplomatique sur Taïwan.

Taipei et Washington sont déjà liés, depuis 1994, par un "cadre" relatif au commerce et aux investissements, qui n'est pas un accord formel. Un accord commercial "renforcera les échanges et l'investissement", et "promouvra l'innovation et une croissance économique inclusive pour nos travailleurs et nos entreprises", a déclaré Sarah Bianchi, adjointe à la représentante américaine au Commerce.