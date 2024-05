Reportage "On n'a pas de liberté de parole, même ici en France" : la communauté chinoise de Paris préfère ne pas commenter la visite de Xi Jinping en France

Xi Jinping est reçu depuis dimanche 5 mai par Emmanuel Macron à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Le dirigeant communiste, à la tête du pays depuis 12 ans, est très controversé, notamment sur la question du respect des droits de l'Homme, et perçu comme tel par certains membres de la communauté chinoise à Paris.

Dans les commerces et restaurants chinois du 13e arrondissement, beaucoup refusent de parler par peur de représailles. "On a encore de la famille en Chine, donc on préfère ne pas avoir de problème après." Cette Parisienne, qui préfère rester anonyme, a vécu en Chine jusqu'à ses 13 ans. C'est tout ce qu'elle dira à propos d'elle. "On n'a pas du tout de liberté de la parole, même ici en France, on ne l'a nulle part."

Tous les soirs, elle regarde quand même le journal télévisé chinois, mais selon elle la situation du pays est "catastrophique". "À chaque fois, c'est 'Xi c'est le meilleur', 'il est parfait', on chante sa chanson", se désole-t-elle. "C'est un lavage de cerveau."

"Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir"

Sur le trottoir d'en face, un jeune homme promène son petit chien, lunettes de soleil sur le nez. Lui est né en France, mais n'a pas la même impression quand il se rend dans le pays de ses parents. "J'ai pu discuter avec des locaux et eux n'ont pas le même point de vue que nous sur le président chinois et le régime politique", assure-t-il.

"Par exemple ici, on pense qu'en Chine tout est contrôlé, qu'il y a beaucoup de caméras, que tout est surveillé. Mais cette surveillance, c'est pour la sécurité. Le monde n'est pas tout blanc ou tout noir", souligne-t-il. D'autres personnes citent aussi la réussite économique du pays, mais beaucoup découvrent la venue du président chinois.

Une immigration économique

Dans un autre quartier chinois, à Belleville au nord-est de Paris, Xue n'a pas d'avis. Elle s'occupe surtout de la cuisson des nouilles, derrière le comptoir de son restaurant. Pour elle, Xi Jinping "ne vient pas nous voir, il ne va pas venir dans les quartiers chinois". "De toute façon, le plus important pour moi, c'est si j'ai des clients ou pas", rajoute Xue. "Je ne suis pas beaucoup la politique."

Comme beaucoup d'habitants du quartier, Donatien Schramm, l'ancien président de l'association Chinois de France, Français de Chine, connaît tout le monde ici. "La grosse majorité des Chinois qu'on trouve à Belleville, ce sont des gens qui sont venus pour des raisons économiques", explique-t-il. Ils ont "des commerces et travaillent dur", alors "ce qu'il se passe en Chine ne les touche pas directement".

Concernant les jeunes, la génération née en France, "la vie en Chine, ils s'en fichent complètement", résume Donatien Schramm. "La Chine est loin, c'est l'extrême Orient." Mais le passionné de culture chinoise le reconnaît : il y a ceux qui ne s'y intéressent vraiment pas, et ceux qui évitent de trop en dire.