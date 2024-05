Visite d'Etat de Xi Jinping en France : quel est le programme du président chinois, reçu par Emmanuel Macron ?

C'est sa troisième visite d'Etat dans l'Hexagone depuis son arrivée au pouvoir en mars 2013. A l'occasion du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Pékin et Paris, Xi Jinping est attendu sur le sol français pour une visite d'Etat les lundi 6 et mardi 7 mai, première étape d'une tournée européenne qui le mènera également en Serbie et en Hongrie.

Cette visite sera décomposée en deux temps. La première journée sera consacrée à des discussions diplomatiques et à des cérémonies officielles, tandis que la journée du mardi sera plus intime et personnelle, selon l'Elysée.

Des réunions de travail et un dîner d'Etat à l'Elysée

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son épouse, Peng Liyuan, doivent atterrir dimanche soir à Paris. Lundi, le couple présidentiel chinois sera accueilli en fin de matinée par Emmanuel Macron et Brigitte Macron au palais de l'Elysée, où une réunion trilatérale est prévue en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Peu avant 15 heures, les deux chefs d'Etat se rendront à l'Hôtel national des Invalides pour une cérémonie officielle avec hymnes nationaux et revue des troupes.

Les deux présidents retourneront ensuite à l'Elysée pour un entretien en tête-à-tête et une réunion avec leurs délégations. "Les échanges porteront sur les crises internationales, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient, les questions commerciales", "ainsi que sur nos actions communes face aux enjeux globaux, notamment l'urgence climatique, la protection de la biodiversité et la situation financière des pays les plus vulnérables", a précisé l'Elysée.

En 2023, lors d'un déplacement en Chine, Emmanuel Macron avait appelé Xi Jinping à "ramener la Russie à la raison" à l'égard de l'Ukraine "et ramener tout le monde à la table des négociations". Un an plus tard, Paris souhaite toujours inciter Pékin à contribuer à une "résolution" du conflit en Ukraine.

Les discussions porteront aussi sur "les questions commerciales", notamment l'accès des entreprises françaises au marché chinois. Cette première journée s'achèvera par un dîner d'Etat en l'honneur du couple présidentiel chinois à l'Elysée, en présence de plusieurs artistes chinois.

Une escale prévue au col du Tourmalet

L'Elysée évoque "une séquence personnelle" pour la seconde journée de cette visite d'Etat. Mardi 7 mai, les deux couples présidentiels se rendront dans les Hautes-Pyrénées, au col du Tourmalet, mythique ascension du Tour de France, où Emmanuel Macron veut partager un moment plus intime avec son homologue. Le but est de "créer un cadre pour un échange franc et amical entre les deux dirigeants et leurs épouses", précise l'Elysée.

Emmanuel Macron s'y est en effet beaucoup rendu dans son enfance pour rendre visite à sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès, morte en 2013, et qui habitait à Bagnères-de-Bigorre.

L'an dernier, Xi Jinping avait reçu son homologue à Canton pour une cérémonie du thé dans la résidence du gouverneur de la province du Guangdong. Son père, Xi Zhongxun, y avait vécu quand il occupait ce poste de 1978 à 1981.