Visite du président chinois en France : Tibétains et Ouïghours protestent et interpellent Emmanuel Macron

Un rassemblement de Ouïghours est prévu dimanche 5 mai à Paris place de la Madeleine, ainsi qu'une marche des Tibétains place de la République. Samedi, c'est Amnesty international qui se mobilisait, quand l'ONG Human Rights Watch appelait à manifester vendredi, afin de demander des comptes à Emmanuel Macron sur la venue du président chinois, Xi Jinping, à parti de lundi.

C'est la troisième fois que le plus haut dirigeant chinois vient en France et la seconde fois sous la présidence d'Emmanuel Macron, pour une visite qui s'inscrit dans le cadre des 60 ans de l'établissement des relations entre la France et la Chine. Comme à chaque fois, les défenseurs des droits de l'Homme se mobilisent pour tenter de faire entendre leur voix.

Chez les Ouïghours, où le terme de génocide est avancé, on regrette que le président français reçoive celui qu'ils qualifient de bourreau, alors que ce dernier se refuserait à rencontrer les victimes qui ont fui la Chine et qui vivent en France, d'après Dilnur Reyhan de l'institut Ouïghours d'Europe. "Nous avons demandé à Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, de nous recevoir, mais il n'a jamais pris au sérieux nos demandes. Nous avons deux rescapés de camps en France, et il ne les a jamais reçus non plus."

Un courrier au président français

Chez les Tibétains, c'est avec un courrier que le président français a été informé de la situation dramatique que subit le peuple du dalaï-lama. Une initiative que l'on doit à la diaspora tibétaine, très active dans les dernières générations, dont fait partie Yangkey Dolka Muccini. "On travaille tous ensemble pour que le Tibet soit libre et pour qu'un jour, sa sainteté, le 14e dalaï-lama puisse retourner dans un Tibet libre", espère-t-il. "La Chine a certes réussi à prendre notre pays, mais ce qu'elle n'a pas réussi à voler, c'est la force intérieure que nous avons en nous."

Du côté de l'Élysée, on assure que les droits de l'Homme seront évoqués par le président Emmanuel Macron lors de ses entretiens avec son homologue chinois.