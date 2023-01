Reportage Covid-19 en Chine : "J’ai insisté pour qu’elle m’en donne, juste pour essayer, mais elle m’a dit non", confie un habitant à la recherche du Paxlovid

L’inquiétude est grande en Chine où une vague inédite de Covid s’est abattue. Pour tenter de limiter les cas graves, les autorités ont commencé à distribuer dans certains quartiers de Pékin, le traitement de Pfizer, le Paxlovid. Une distribution au compte-goutte et sous très haute surveillance, car les Chinois sont prêts à tout pour obtenir le médicament.

Plusieurs dizaines de patients attendent mercredi matin devant la porte du médecin dans ce centre communautaire du quartier Tai Pin zhuang de Pékin. Ces malades du Covid ou leurs proches sont prêts à patienter de nombreuses heures pour obtenir quelques comprimés du traitement anti-Covid de Pfizer, le Paxlovid.

Mais tout le monde ne sera pas servi. Le centre de santé a reçu seulement quelques boites, comme nous explique le médecin : "Nous avons pu avoir ce médicament ici, mais il est réservé aux personnes de plus de 65 ans. Et encore, tout le monde ne peut pas l’obtenir comme ça. Nous le réservons à ceux qui en ont le plus besoin et uniquement à ceux qui résident officiellement dans le quartier".

Un retraité quitte le centre de santé déçu : "Le médecin ne m’a pas prescrit le traitement Pfizer. J’ai quand même insisté pour qu’elle m’en donne un échantillon juste pour essayer, mais elle m’a dit non en m’expliquant que ce médicament est trop précieux et qu’elle ne peut pas en donner à n’importe qui", confie-t-il.

Du Paxlovid au marché noir

Car l'épidémie de Covid-19 flambe en Chine. Le pays affronte actuellement la plus forte vague de la maladie au monde. Les données chiffrées sont partielles mais des fuites après une réunion des autorités sanitaires le mois dernier évoquaient 250 millions de contagions sur les 20 premiers jours de décembre. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement français a déclaré mercredi 4 janvier qu'une opération avait été conduite dans un aéroport mardi "avec la réalisation de tests sur des passagers asymptomatiques revenant de Chine. "Un test sur trois était positif", a révélé l'ex-ministre de la Santé.

Hantés par les images des hôpitaux saturés, beaucoup de Chinois voient le traitement Pfizer comme la seule solution pour éviter une forme grave de Covid. Face à la demande très forte, un marché parallèle a commencé à se développer. Depuis une semaine les autorités anticorruption de la capitale surveillent de très près les centres de santé et annoncent que chaque boîte prescrite est tracée pour éviter un détournement et une revente des médicaments.