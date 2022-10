Droits de l'homme : l'ONU refuse de débattre des exactions dont est accusé la Chine dans la région ouïghoure du Xinjiang

L'ONU a refusé jeudi 6 octobre de débattre des exactions dont est accusé Pékin dans sa province du Xinjiang. Une victoire pour la Chine et un revers pour les Etats-Unis, qui y voient un aveu de paralysie du Conseil des droits de l'homme. "C'est une victoire pour les pays en développement et une victoire pour la vérité et la justice", a écrit Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, sur Twitter.

"Les droits de l'homme ne doivent pas être utilisés comme prétexte pour fabriquer des mensonges et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays", a-t-elle ajouté. C'était la première fois dans l'histoire de la plus haute instance des droits humains de l'ONU, créée en 2006, qu'un texte visait la Chine. Les 47 Etats membres devaient dire s'ils acceptaient d'organiser un débat sur la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, où Pékin est accusé de crimes contre l'humanité.

Une "inaction" condamnée par les Etats-Unis

"Les Etats-Unis condamnent le vote d'aujourd'hui", a affirmé l'ambassadrice américaine auprès du Conseil, Michèle Taylor, dans un tweet. "L'inaction" du Conseil "semble honteusement indiquer que certains pays sont (...) autorisés à violer les droits de l'homme en toute impunité".

The U.S. condemns today's #HRC51 vote preventing a discussion about #Xinjiang at the HRC. Inaction following the @UNHumanRights High Commissioner's independent assessment shamefully suggests some countries are free from scrutiny and allowed to violate human rights with impunity. pic.twitter.com/940sX1wya7 — Ambassador Michèle Taylor (@USAmbHRC) October 6, 2022

Le projet de débat, qui avait été présenté par une dizaine de pays membres du Conseil, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, a été rejeté par 19 pays, alors que 17 y étaient favorables et 11 se sont abstenus. Pékin a reçu le soutien d'alliés traditionnels, tels que Cuba et le Venezuela, mais également du Pakistan, de l'Indonésie et du Qatar, ainsi que de nombreux pays africains.