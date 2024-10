"On a l'impression qu'aucune entreprise n'embauche..." : en Chine, le chômage des jeunes explose et inquiète une partie de la société

La Chine fait face depuis le covid à un ralentissement de son économie, avec un phénomène nouveau qui continue de prendre de l’ampleur : le chômage des jeunes. Et cette période de rentrée, c’est un nombre record de près de 12 millions de nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail le plus restreint que la Chine a connu depuis des dizaines d’années. Les diplômés font donc face à d’énormes difficultés pour trouver leur premier emploi, situation totalement nouvelle en Chine.

Dans les allées de l’un des nombreux salons de l’emploi organisé à Pékin en cette rentrée, nous rencontrons ce jeune de 22 ans, diplômé depuis juin en architecture paysagère. Il le confie : il n'a pas du tout le moral.

"Je vous dis la vérité : ce n’est vraiment pas facile de trouver un travail. Dans mon domaine, l'intelligence artificielle et la mécanisation remplacent de plus en plus le travail humain de base. Il y a aussi la réforme des retraites qui complique la situation des jeunes, décrypte-t-il. Dans mon université, seuls 5 % des diplômés que je connais ont trouvé un emploi. J'ai beaucoup de pression psychologique, parce que je vis chez mes parents sans gagner ma nourriture. Et la situation économique de ma famille n'est pas très favorable. Là, c'est mon père qui m'a informé de ce salon de l'emploi et a réservé un billet pour moi. Je serai prêt à accepter un travail même pour 650 euros par mois..."

"Moins de 10 personnes ont trouvé un emploi !"

Parmi les secteurs le plus touchés par le chômage, il y a la construction. À cause de la crise de l’immobilier, les entreprises font face à une vague de défaut de paiement. Et ceux qui cherchent du travail en subissent les conséquences, comme Linghao, 22 ans, spécialisé en génie civil. "Avec le refroidissement dans l'immobilier, ce secteur a été ébranlé. Il y a beaucoup de licenciements dans les entreprises. Dans notre département, moins de 10 personnes ont trouvé un emploi ! Je suis venu de la province du Shandong pour chercher un emploi à Pékin, mais je suis très inquiet", explique-t-il.

Confronté à ce phénomène nouveau du chômage des jeunes, le régime communiste a commencé à prendre des mesures, comme la création d’emplois temporaires dans le secteur public, mais de manière encore insuffisante. Min, 22 ans, arrive sur le marché avec un diplôme de comptable et a le sentiment de se retrouver face à un mur : "On a l'impression qu'aucune entreprise n'embauche... Et l'économie ne va pas s'améliorer. Moi, je dois trouver un emploi avant la fin de l'année, sinon je serai à la charge de mes parents", déplore la jeune femme.

À la sortie du salon, beaucoup de jeunes diplômés, comme cette étudiante en architecture, ne cachent pas leur déception.

"Ce salon de l'emploi nous a été indiqué par notre université. J’ai fait un tour à l’intérieur, j’avais imprimé 20 CV, mais je n’ai pas trouvé d’entreprise pour en distribuer un seul". Une étudiante à la recherche d'un emploi à franceinfo

Ces 11,8 millions de nouveaux diplômés arrivent à un moment où le taux de chômage des 16-24 progresse fortement. Il est monté à 18.8% au mois d’août, le niveau le plus élevé depuis le début de l’année.