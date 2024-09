La Chine réforme son système des retraites et va retarder l'âge du départ

C’est un coup de tonnerre dans la deuxième économie mondiale. La Chine a annoncé, vendredi 13 septembre, le lancement d’une vaste réforme de son système de retraite. Un projet de loi vient d’être voté à Pékin par l’Assemblée nationale populaire. Pour faire face à l’inexorable vieillissement de sa population, le régime communiste va relever progressivement l’âge de départ à la retraite qui est aujourd’hui l’un des plus bas au monde.

C'est une évolution nécessaire qui était inévitable. Inévitable parce que le système qui est en vigueur aujourd’hui date de 1950 à une période où la Chine était un pays très pauvre, où l’espérance de vie dépassait à peine les 40 ans. Ces règles élaborées à l’époque de Mao permettent aujourd’hui encore aux femmes de quitter le monde du travail très tôt, à 50 ou 55 ans selon les cas, 60 ans pour les hommes.

Le système n’a presque jamais été modifié depuis 1950, mais la Chine, elle, a totalement changé. Son économie est devenue puissante et surtout, sa population ne cesse de vieillir, avec une espérance de vie qui approche 79 ans. Les salariés sont de moins en moins nombreux à cotiser et, dans ces conditions, l’actuel système de retraite est menacé de banqueroute. Si rien n’est fait, les caisses seront vides d’ici 2035, selon une étude de l’Académie chinoise des sciences sociales. La Chine ne peut plus se permettre de voir certains travailleurs prendre leur retraite à 50 ans, alors le régime communiste décide de relever l’âge de départ à 63 ans pour les hommes et à 55 ou 58 ans pour les femmes.

Des centaines de milliers de commentaires sur les réseaux sociaux

L'idée de réformer le système de retraite a mis du temps à s'imposer, car cela représente un risque politique pour le gouvernement chinois. En effet, cette réforme, on en parle depuis 2013. S’il a fallu attendre aussi longtemps pour voir le texte adopté par le Parlement, c’est parce que le sujet est socialement très sensible. Les Chinois tiennent au système de retraite actuel qui n’est pas parfait, mais qui comporte des avantages. Même s'il n’y a pas de débat politique dans les pays, les Chinois s’expriment tout de même. Depuis l’annonce de vendredi qui représente un vrai bouleversement, des centaines de milliers d’internautes ont déposé des commentaires sur les réseaux sociaux, exprimant pour certains des réserves sur cette réforme.

La remise en cause de ce système pourrait générer de la contestation de la part des retraités, qui n’hésitent pas à manifester leur désaccord et à critiquer. C’est pour cette raison que le gouvernement chinois ne se précipite pas. Le relèvement de l’âge de départ à la retraite sera progressif et va s’étaler sur 15 ans.