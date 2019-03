Nice : la France accueille le président chinois Xi Jinping

Le président chinois était à Nice (Alpes-Maritimes) dimanche 24 mars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Xi Jinping n'a pas fait le voyage pour rien. Au-delà du dîner privé offert dimanche par le président Emmanuel Macron et sa femme, le chef d'État chinois est de passage en Europe et à Paris parce qu'il a quelque chose à vendre. C'était d'ailleurs aussi la raison de son passage en Italie ces derniers jours : signer des accords autour d'un vaste projet économique et politique baptisé "Nouvelles routes de la soie".

Quelle attitude adoptée pour la France ?

Un plan titanesque qui conduira la Chine à investir massivement hors de ses frontières, avec une question à la clé : la France doit-elle suivre cette route ? Pour le directeur de recherche émérite au CNRS Jean-Philippe Béja, "on peut très bien avoir des échanges [...] de toutes sortes avec la Chine sans se lier les mains dans ce projet qui est quand même un projet dirigé par Pékin". Le chef de l'État français devrait, quant à lui, rester sur la ligne qui consiste à opposer un front européen uni face aux ambitions chinoises.

