Mer de Chine méridionale : Pékin veut le contrôle sur la totalité des eaux

La Mer de Chine méridionale est source de forte tension entre la Chine et ses voisins, notamment vietnamien et philippin. La Chine revendique des zones exclusives sur tout le secteur.

Au large des côtes vietnamiennes, Ly Son est un petit port de pêche, en apparence tranquille, qui est en fait au cœur d'une bataille sans pitié. À quelques mètres de là, la principale zone de pêche est à la fois revendiquée par la Chine et le Vietnam. Les navires vietnamiens qui osent s'y aventurer sont régulièrement attaqués par les bateaux chinois. Van Loc Nguyen, pêcheur vietnamien, a failli en faire les frais il y a quelques mois. "Quand les navires chinois sont apparus, tout le monde est resté terré dans la cabine. Ils étaient très lourdement armés, alors on n'a pas osé sortir. Le navire qui nous a touchés s'est immédiatement enfui, les autres sont restés où ils étaient pour regarder si on allait couler."

Un enjeu commercial énorme

La Mer de Chine méridionale, vaste comme sept fois la France, est âprement disputée. Un tiers du trafic commercial mondial y transite. Ce couloir permet à la Chine d'envoyer ses marchandises en Europe. Mais Pékin revendique depuis quelques années toute la zone, au mépris du droit international. Les Philippines aussi sont en conflit avec la Chine. Là-bas, les pêcheurs ont décidé de résister et de braver régulièrement les interdits fixés par Pékin.