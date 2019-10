VIDEO. A Hong Kong, regain de tension entre pro et anti-Pékin pour les 70 ans de la Chine populaire

"Même si c'est dangereux, on continuera de venir aux commémorations." A Hong Kong, les 70 ans de la Chine populaire, célébrés mardi 1er octobre, ont été le théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Le territoire autonome, sous tension depuis plusieurs mois, était entre deux feux. D'un côté, les soutiens (clairsemés) au régime de Pékin et la police ; de l'autre, les protestataires qui dénoncent la mainmise de Pékin sur ce territoire autonome et veulent en préserver les libertés.

Les protestataires, qui manifestent quasi-quotidiennement depuis le mois de juin, ont appelé à une "journée de deuil" de la démocratie à l'occasion des commémorations en grande pompe organisée par l'Etat. De leur côté, une cinquantaine de militants pro-Pékin se sont rassemblés sur le port de Hong Kong, agitant des drapeaux chinois et clamant leur amour à la "mère patrie".

A la veille de cette journée, la police avait mis en garde contre une situation "très, très dangereuse" lors des commémorations. Dès l'aube, anti-Pékin et forces de l'ordre se sont affrontés. Un manifestant a été blessé à la poitrine par un policier, qui a tiré à balles réelles.