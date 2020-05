Les députés de Hong Kong examinent la loi sur l'hymne national chinois

Justine Jankowski, du bureau chinois de France Télévisions, indique que la pression s'accroît à Hong Kong. "La tension monte, il y a une forte présence policière autour du LegCo, le Parlement de Hong Kong. Il y a même certaines rues qui ont été barrées. Un maximum de précautions, donc, car depuis mercredi 27 mai au matin, les parlementaires discutent d’un projet de loi très controversé : il s’agit de rendre l’hymne national chinois obligatoire et de punir toute insulte à cet hymne", rapporte la journaliste.

Une loi anti-sécession en discussion à Pékin

Les militants pro-démocratie estiment qu’il s’agit là d’une atteinte à leur liberté d’expression et un affront de plus. Dans le même temps, à Pékin, le pouvoir central chinois discute d’un autre projet de loi, plus global, qui interdirait la trahison et la sécession à Hong Kong. Ce texte de loi sera voté jeudi 28 mai. C’est la réponse de Pékin aux manifestations parfois violentes qui ont eu lieu dans l’ancienne colonie britannique en 2019.