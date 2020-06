Le Parlement chinois adopte la controversée loi sécuritaire pour Hong Kong

Le Parlement chinois a adopté mardi 30 juin le projet de loi de sécurité nationale pour Hong Kong, ont indiqué plusieurs médiaux locaux. Ce vote ouvre la voie aux plus radicaux changements dans l'ancienne colonie britannique depuis sa rétrocession à la Chine le 1er juillet 1997.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire du mardi matin, la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam, a refusé de dire si ce texte a été effectivement adopté. "Je pense qu'en ce moment, il ne me revient pas de commenter les questions relatives à la loi sur la sécurité nationale", a-t-elle déclaré.

Cette loi, qui entend réprimer le "séparatisme", le "terrorisme", la "subversion" et la "collusion avec des forces extérieures et étrangères", vise à ramener la stabilité dans l'ex-colonie britannique secouée l'an passé par des manifestations monstres contre le pouvoir central. Mais les opposants redoutent qu'elle serve à museler toute dissidence et à enterrer la semi-autonomie et les libertés dont jouissent les habitants de Hong Kong.

Elaboré en seulement six semaines, le texte — dont le contenu n'est pas connu des près de 7,5 millions de Hongkongais — prévoit des peines pouvant aller jusqu'à la prison à perpétuité, a déclaré sur Twitter le rédacteur en chef du Global Times, tabloïd adossé au Parti communiste chinois (PCC), citant des personnes ayant consulté le texte.

La loi entrera en application dès sa publication au journal officiel de Hong Kong, attendue sous peu. En conséquence, Joshua Wong, l'une des figures du mouvement pro-démocratie, a annoncé mardi qu'il quittait ses fonctions de chef du groupe Demosisto.

I hereby declare withdrawing from Demosisto...



If my voice will not be heard soon, I hope that the international community will continue to speak up for Hong Kong and step up concrete efforts to defend our last bit of freedom. pic.twitter.com/BIGD5tgriF