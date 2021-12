Hong Kong : Jimmy Lai et deux autres militants condamnés après une veillée pour Tiananmen

Le tribunal les a reconnus coupables, entre autres, d'incitation et de participation à un rassemblement non autorisé organisé l'année dernière. Les peines seront prononcées lundi.

A Hong Kong, le magnat de la presse Jimmy Lai et deux autres militants prodémocratie ont été condamnés, jeudi 9 décembre, pour avoir participé en 2020 à un rassemblement interdit pour commémorer le massacre de Tian'anmen. A 74 ans, le propriétaire du Apple Daily, aujourd'hui fermé, a été reconnu coupable aux côtés de l'ancienne journaliste Gwyneth Ho et de l'avocate des droits de l'homme Chow Hang-tung. Les peines seront prononcées lundi.

Ils ont plaidé non coupable

Les autorités ont inculpé une vingtaine de responsables politiques et de militants pro-démocratie après la veillée organisée l'année dernière en hommage aux victimes de la répression meurtrière de Pékin en 1989. Jimmy Lai, Chow Hang-tung et Gwyneth Ho sont les derniers à connaître leur verdict, car ils avaient plaidé non coupable.

Ils ont fait valoir qu'ils étaient allés allumer des bougies à titre personnel et n'avaient pas "incité" d'autres personnes à se joindre à un rassemblement interdit. La juge du tribunal de district de Wanchai Amanda Woodcock a rejeté ces arguments et les a condamnés pour des charges telles que l'incitation et la participation à un rassemblement non autorisé.