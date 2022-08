Covid-19 : interdiction de manger au salon annuel de la gastronomie de Hong Kong

"Nous comprenons que les visiteurs souhaitent goûter les échantillons", a déclaré l'organisation de l'exposition. "Nous espérons pouvoir reprendre cet arrangement après la pandémie, lorsque ce sera sûr et hygiénique de le faire."

Ils vont devoir résister à la tentation. Les visiteurs de l'exposition annuelle de Hong Kong consacrée à la gastronomie mondiale ne seront pas autorisés à retirer leur masque pour goûter les mets exposés sur les stands. L'organisateur de l'événement l'a annoncé, mardi 2 août, expliquant que la décision avait été prise en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions actuelles en matière de santé publique.

"Nous comprenons que les visiteurs souhaitent goûter les échantillons", a déclaré Sophia Chong, PDG par intérim de l'organisateur de l'exposition, le Trade Development Council. "Nous espérons pouvoir reprendre cet arrangement après la pandémie, lorsque ce sera sûr et hygiénique de le faire."

Une mesure déjà appliquée l'année dernière

Hong Kong applique la stricte politique chinoise du zéro Covid. Elle induit de strictes mesures aux frontières et d'isolement et distanciation sociale. Les rassemblements de plus de quatre personnes dans les lieux publics sont également proscrits.

La dirigeante a assuré ne pas s'inquiéter de l'impact de cette mesure sur l'exposition, l'interdiction de dégustation ayant été appliquée l'année dernière également. "Le nombre d'exposants à la Food Expo de cette année a même dépassé celui de l'année dernière", a-t-elle souligné. Des dizaines de milliers de visiteurs et des centaines d'exposants sont attendus à cet événement qui durera cinq jours et débutera jeudi prochain au Centre de conventions et d'expositions de la ville.