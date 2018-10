Chine : le pont maritime de la démesure

C'est le pont maritime le plus long au monde. Il a été inauguré mardi 23 octobre en grande pompe par le président chinois, Xi Jinping qui a fait le déplacement à Zhuhai, au sud-est de la Chine. L'inauguration du projet est pharaonique, puisqu'il a fallu près de dix ans de travaux pour construire ce pont conçu pour résister à toutes les tempêtes et à tous les typhons. Cet édifice relie les anciennes colonies : la Britannique Hong Kong et la Portugaise Macao.

Trente minutes de trajet contre trois heures de bateau

Trente minutes de trajet en voiture contre trois heures en mer, de quoi faire plaisir aux locaux. Une prouesse mais aussi beaucoup de polémiques depuis le début des travaux, achevés avec deux ans de retard. Malgré les accidents mortels sur le chantier, les dépassements de budget et les rivalités régionales, le pont sera enfin ouvert à la circulation mercredi 24 octobre.

