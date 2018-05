En Chine, les couples qui souhaitent se séparer doivent passer des "tests de divorce"

La province de Jiangsu a mis au point une sorte d'examen pour tenter de faire reculer le nombre de divorces.

Êtes-vous sûr de bien vouloir vous séparer ? Dans la province de Jiangsu en Chine, les couples mariés doivent passer un test s'ils souhaitent divorcer. Cette sorte d'examen de divorce vise à donner aux couples mariés "une chance de réfléchir", indique le Global Times (en anglais). Depuis dimanche 20 mai, les couples concernés doivent répondre à une série de questions sur leur mariage et les raisons de leur divorce, précise le Guardian.

Parmi les questions proposées : "Quel est le plus beau souvenir entre votre partenaire et vous ?", "Combien de fois avez-vous voyagé ensemble ?" ou "Quel est l'aliment préféré de votre partenaire ?" Les personnes qui obtiennent plus de 60 sur 100 ont des chances de se réconcilier tandis que celles qui ont un score inférieur à 60 auraient un mariage "réellement en danger".

Depuis plus d'une décennie, le taux de divorce en Chine a augmenté, indique le Guardian. En 2017, 3,4 millions de couples ont demandé le divorce, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente, selon le ministère des Affaires civiles. Les autorités chinoises tentent d'inverser la tendance. En 2016, le président Xi Jinping a appelé les habitants à "promouvoir la culture familiale".