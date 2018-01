Emmanuel Macron en Chine : une visite d'État stratégique

Pour sa première visite en Chine, Emmanuel Macron a choisi la ville de Xi'an, cité emblématique des routes de la soie et berceau familial du président chinois. Après avoir visité l'armée du premier empereur, il s'est exprimé devant des étudiants. Le président français a choisi tout d'abord de mettre l'accent sur la lutte contre le réchauffement climatique et a loué les efforts du pays pour que "notre planète soit à nouveau grande et belle". Il a également déclaré qu'il se rendrait en Chine au moins une fois par an.

Réception avec le président Xi Jinping à Pékin

Accompagné d'une cinquantaine de chefs d'entreprises, Emmanuel Macron a aussi abordé les crises internationales et les échanges commerciaux avec la France et l'Europe, devant un public plutôt séduit par le président et son épouse. Le président français poursuit sa visite à Pékin, où il doit être reçu ce lundi 8 janvier, par le président Xi Jinping.

