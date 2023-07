Chine : une attaque dans une école maternelle fait 6 morts et un blessé

Un suspect a été arrêté, selon les autorités de la ville de Lianjiang, après la mort d'un enseignant, de deux parents et de trois élèves.

Un peu avant 8 heures, lundi 10 juillet, un individu a attaqué une école maternelle, à Lianjiang, dans le sud de la Chine. Le bilan est lourd : six morts et un blessé, selon la municipalité, dont "un enseignant, deux parents et trois élèves". Un suspect de 25 ans a été arrêté, a déclaré la police locale. Mais les autorités n'ont pas pu détailler les profils des victimes ni préciser quel type d'armes a été employé. Si la Chine interdit la détention d'armes à feu à ses citoyens, les attaques à l'arme blanche se multiplient ces dernières années.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'un établissement scolaire est visé. En août 2022, trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées par une attaque au couteau, là aussi contre une école maternelle de la province du Jiangxi. Un an plus tôt, un individu muni d'une arme blanche a tué deux enfants à Beiliu, dans le sud du pays, et blessé 16 autres personnes. Ces attaques dans les écoles ont conduit les autorités chinoises à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires.