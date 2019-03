Chine : quel partenaire économique pour la France ?

Le président chinois Xi Jinping était à Nice (Alpes-Maritimes) dimanche 24 mars. L'occasion de se pencher l'ampleur des investissements chinois dans l'Hexagone. "Les investissements chinois en France représentaient l'année dernière 1,61 milliard d'euros. Des investissements en forte hausse, +86% par rapport à 2017, à cause notamment de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et des incertitudes liées au Brexit", explique en plateau Justine Weyl.

L'énergie, le tourisme et la technologie

"Tout cela profite à la France qui reste quand même un petit terrain de jeu pour les investisseurs chinois. Ils dépensent deux fois plus en Suède et presque trois fois plus aux États-Unis", poursuit la journaliste de France 2, qui explique par ailleurs que les secteurs privilégiés par les investisseurs chinois sont l'énergie (5,8 milliards d'euros), le tourisme (5,7 milliards d'euros), et la technologie (2,9 milliards d'euros).

