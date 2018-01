Chine : menace de catastrophe écologique après le naufrage du pétrolier Sanchi

Les nappes de pétrole ne cessent de s'étendre en mer de Chine. Les experts le craignent : il pourrait s'agir de la pire marée noire depuis 30 ans. Une course contre la montre a débuté pour limiter la catastrophe. Hier, les nappes d'hydrocarbures échappées d'un tanker iranien brulaient encore. Le bateau, entré en collision avec un navire hongkongais, a pris feu avant de s'échouer. À son bord, 136 000 tonnes de condensat, un pétrole ultra léger et très inflammable. Une catastrophe écologique. Les scientifiques chinois sont inquiets.

Le plus gros rejet de condensat de l'Histoire

L'accident a eu lieu il y a 10 jours au large de Shanghaï, dans l'une des plus grandes zones de pêche chinoise. L’épave a dérivé jusqu'à 300 km des côtes japonaises. Pendant une semaine, les secours chinois ont lutté contre l'incendie attisé par des vents violents. Ils ont tenté de sauver l'équipage. Quand ils ont réussi à monter à bord, des 32 marins du tanker - 30 Iraniens et deux Bangladais -, ils n'ont retrouvé que trois corps. De toute l'histoire du pétrole, c'est le plus gros rejet de condensat dans la nature.

