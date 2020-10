Chine : les ventes de véhicules explosent

Le grand salon de l'automobile de Pékin (Chine) a démarré sur les chapeaux de roues. La foule est au rendez-vous, les Chinois sont à nouveau avides de consommation. Près de 800 véhicules sont exposés, la Chine est le plus grand marché automobile au monde. "Le salon de Pékin est le seul salon automobile qui a eu lieu cette année dans le monde. Ici les ventes de voitures repartent rapidement", explique Chen Wei, responsable des ventes Citroën.



Le boom de l'électrique

Septembre serait un mois record : deux millions de véhicules vendus, un boom estimé à 12%. La crise du Covid-19 semble loin. "Ce mois-ci, on a vendu 254 voitures, on est quasiment au même niveau que l'an dernier", déclare Gao Xinpei, responsable des ventes Nissan. L'électrique est plébiscité par les consommateurs, puisque 560 000 voitures électriques ont été vendues en huit mois. "Dans le monde les ventes devraient chuter d'au moins 20% cette année, sauf en Chine ou la casse est limitée, le pays est quasiment guéri et le marché est reparti à la hausse", explique Arnaud Miguet, pour France Télévisions depuis la Chine.

