Chine : les émouvantes retrouvailles d'un père et son fils disparu depuis 14 ans

En Chine, un homme vient de retrouver son fils qui avait été kidnappé il y a 14 ans. Avec la politique de l'enfant unique dans le pays, les disparitions d'enfants sont fréquentes, et leur nombre s'élève à près de 80 000 par an. "Le fils et le père sont tombés naturellement dans les bras l'un de l'autre (...). C'est une histoire qui émeut particulièrement la Chine, car la quête de ce père a fait l'objet d'un film", explique le journaliste Arnauld Miguet, correspondant en Chine pour France Télévisions, mercredi 8 décembre.

L'auteur présumé du vol d'enfant arrêté

"Son fils a été volé en 2007 dans la ville de Shenzhen, poursuit Arnauld Miguet. Il n'a rien lâché, il a offert des primes, il a poussé la police à continuer des enquêtes. L'auteur du vol, un homme de 40 ans, dont il existe des images de vidéosurveillance, avait revendu l'enfant à une famille qui l'a élevé à 2 000 kilomètres de là." L'auteur présumé de l'enlèvement a été arrêté par la police. De nombreux enfants ont été volés ou séparés de leur famille "pour satisfaire la préférence traditionnelle pour les garçons", ajoute le journaliste.