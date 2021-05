La Chine "n'est pas loin de mette en œuvre une politique pro-nataliste", selon une spécialiste

Il n'y aura bientôt plus de limite du nombre d'enfants par couple en Chine, a expliqué à franceinfo lundi 31 mai Isabelle Attané, la directrice de recherche à l'Institut national d'études démographiques. La Chine a décidé lundi de supprimer la limite de deux enfants par couple en en autorisant un troisième, trois semaines après les résultats du dernier recensement, montrant le vieillissement de la population chinoise.

franceinfo : L'autorisation d'un troisième enfant pour les couples chinois est-elle une surprise, selon vous ?

Non, absolument pas. La politique de l'enfant unique adoptée en 1979 était prévue pour durer le temps d'une génération, c'est-à-dire 30 à 40 ans, c'est ce qui a expliqué notamment l'abandon de la politique de l'enfant unique en 2015 et l'adoption de la politique de deux enfants. Mais cette politique de deux enfants n'ayant pas rencontré de succès auprès des couples chinois, finalement, c'était tout à fait prévisible que le gouvernement chinois assouplisse encore les mesures de contrôle des naissances. (…) Cette politique de deux enfants a très mal fonctionné. Il faut déjà savoir qu'environ la moitié des couples chinois avaient déjà deux enfants avant l'assouplissement de la politique de l'enfant unique qui ne s'appliquait pas à l'ensemble de la population, et que les couples qui, eux, étaient en mesure d'avoir un deuxième enfant, n'ont pas décidé de l'avoir.

Comment expliquer cette faible natalité ?

La vie est de plus en plus chère, notamment touchant l'éducation des enfants, les modes de garde, les coûts de l'université qui sont très élevés pour les universités considérées comme les plus prestigieuses. De plus, on a assisté en Chine depuis une trentaine d'années à une inflation des coûts du mariage, et c'est vrai qu'aujourd'hui un jeune homme peut difficilement espérer se marier s'il n'est pas propriétaire de son appartement, ce qui fait aussi que les parents doivent économiser pour pouvoir aider leur fils à acheter un appartement assez tôt pour qu'il puisse avoir ses chances sur le marché matrimonial. Il faut savoir aussi qu'en Chine, il y a un effet retard, c'est-à-dire que les couples attendent de plus en plus tard avant d'avoir leur premier enfant, ce qui a aussi un effet puisque ça crée une période de creux dans la natalité. Une possibilité serait que le gouvernement chinois ajoute des points sur le crédit social des individus s'ils font suffisamment d'enfants à ses yeux.

Est-il possible que d'autres réformes suivent et qu'il n'y ait bientôt plus de limite du nombre d'enfants par couple ?

Je pense sincèrement que c'est ce qui va se produire de manière très certaine et très imminente. Le gouvernement chinois ne pouvait pas passer d'un enfant à un nombre illimité d'enfants autorisés du jour au lendemain, ce qui explique cette forme de progressivité. Effectivement, je pense que le gouvernement chinois n'est sans doute pas loin de mettre en œuvre une politique pro-nataliste pour vraiment inciter les couples à avoir davantage d'enfants.