Chine : les attaques des houthis en mer Rouge pénalisent les exportations de la deuxième économie mondiale

Les problèmes de sécurité en mer Rouge, avec les attaques des houthis, pèsent de plus en plus sur le commerce mondial. C'est l'une des routes maritimes les plus fréquentées par les navires marchands. Et l'un des pays les plus touchés, c'est la Chine. L'insécurité en mer Rouge perturbe sérieusement les exportations de la deuxième économie mondiale.

Le marché de Yiwu, dans le sud-est du pays, est le temple des exportations chinoises. Des centaines d'usines fabriquent ici une grande partie des petites marchandises "made in China". Avant le Nouvel An chinois, la machine tourne traditionnellement à plein régime, il faut exporter au plus vite les marchandises avant le début des fêtes.

Des entrepôts pleins à craquer

Mais cette année, la situation sécuritaire en mer Rouge est venue chambouler l'organisation. Il est nécessaire de faire le détour par l'Afrique du Sud pour éviter les attaques. Les navires mettent plus de temps à revenir en Chine et les marchandises s'accumulent dans les entrepôts.

"Nos clients sont très pressés car ils ont beaucoup de marchandises à exporter et à transporter avant le Nouvel An chinois, raconte Wang Bingching, un responsable d'une grosse entreprise de logistique de Yiwu. Mais la fréquence des navires diminue et le temps de transport s'allonge. Donc ils n'arrivent pas à écouler leurs marchandises avant le Nouvel An. Nous avons un entrepôt de 7 000 m² au bord de Yiwu et il est complet."

"Il n'y a plus de place dans les conteneurs. Les commerçants sont très inquiets." Wang Bingching, responsable d'une entreprise de logistique à franceinfo

Au-delà de Yiwu, c'est toute l'économie chinoise, très dépendante des exportations, qui est touchée. Le port de Ningbo, au sud de Shanghai, l'un des plus importants au monde, se retrouve complètement saturé. Il n'y a plus assez de conteneurs et de navires pour faire partir les marchandises.