A. Miguet, G. Caron, C. Duval, C. Wang

En Chine, le chômage des jeunes explose. Selon les derniers chiffres officiels, un sur cinq n’aurait pas de travail. Alors, certains jeunes diplômés se reconvertissent.

En Chine, depuis l’été, les salons de l’emploi sont pris d’assaut par des milliers de jeunes diplômés, mais il y a peu d’offres et beaucoup de demandes. "C’est tellement difficile de trouver un emploi cette année", déplore un jeune homme. L’économie au ralenti ne crée plus assez d’emplois. Selon les derniers chiffres officiels, un jeune sur cinq n’a pas de travail. Un diplômé en sciences politiques propose dans la rue, contre rémunération, de partager ses connaissances. D’autres restent au lit.

Des reconversions

Rester coucher, la nouvelle tendance d’une jeunesse diplômée, sans espoir. S’il n’y a pas de travail ou des emplois mal payés, autant ne rien faire. Depuis juillet, les autorités ne donnent plus le nombre de chômeurs entre 16 et 24 ans. Face au chômage, de nombreux Chinois décident de changer de voie. À Pékin, on apprend un nouveau métier de service, rangeuse de vêtements pour clients fortunés. Si la situation des jeunes diplômés est mauvaise, elle n’est pas meilleure pour les moins qualifiés. Dans les rues de la ville de Kunming, on recrute à la journée.