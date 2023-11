Surf aux JO : une vague de contestations à Tahiti

Durée de la vidéo : 1 min

Depuis quelques semaines, des manifestants protestent contre la tenue de l'épreuve de surf aux JO à Teahupo'o, à Tahiti. Ils dénoncent l'impact environnemental de la compétition et s'opposent notamment à la construction d'une tour susceptible d'abimer les fonds marins.

La vague de Teahupo'o à Tahiti, convoitée par les organisateurs des compétitions olympiques, est réputée comme la plus belle du monde. Ces dernières semaines, sa potentielle sélection pour les épreuves de surf aux Jeux olympiques a fait naître un mouvement de contestations sur l'île. Les militants dénoncent l'impact des JO sur l'environnement et s'opposent au déroulement de l'épreuve à Teahupo'o.

"On va bloquer"

Une pétition qui réunit 160 000 signataires dénonce notamment la construction d'une tour en aluminium dans l'océan pour abriter les juges de l'épreuve et les caméras. D'après un habitant qui a signé la pétition, ce chantier pourrait détruire une partie des fonds marins et "gêner la faune marine". Un autre habitant assure que la tour ne se construira pas : "On sera là. On va bloquer." Paris 2024 a annoncé qu'une réunion allait se tenir pour trouver des solutions afin de limiter les dégâts causés par le chantier dans l'océan.