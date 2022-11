Chine : la vaccination des personnes âgées contre le Covid-19 s'accélère

Les autorités chinoises accélèrent la vaccination des personnes âgées. Le journaliste Arnauld Miguet apporte des précisions sur la stratégie du pays pour le 8 Heures de France 2, mercredi 30 novembre.

Les restrictions liées au Covid-19 attisent la colère en Chine. Trois jours après les manifestations historiques contre la politique "zéro Covid" du président Xi Jinping, les autorités accélèrent la vaccination des personnes âgées. "Si 92,5% de la population chinoise est vaccinée depuis 2021, à y regarder de plus près, les seniors le sont beaucoup moins. C'est d'ailleurs un des arguments mis en avant par les autorités pour justifier la politique 'zéro Covid'", rapporte le journaliste France Télévisions Arnauld Miguet depuis Shanghai pour le 8 Heures de France 2, mercredi 30 novembre.



Une population à risque



Comme le souligne le correspondant, "50% seulement des plus de 80 ans ont reçu deux doses du vaccin. Or, les octogénaires, c'est 32 millions de personnes et c'est une population à risque, alors que le nombre de cas de Covid-19 continue de grimper dans le pays". Concernant les vaccins, ceux-ci sont uniquement chinois ; il n'y a donc toujours pas de vaccins ARN messager dans le pays, jugés plus efficaces.