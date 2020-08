Chine : la tradition des Tulou

C’est l’une des curiosités de la Chine, des maisons rondes uniques au monde. On les appelle les Tulou : littéralement "les maisons de terre". Il en existe encore des milliers, certaines sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Des touristes venues de toute la Chine ont le plaisir de les visiter. "On vient pour en apprendre plus sur leur architecture, et un style de vie qui n’existe plus aujourd’hui", confie une visiteuse. "Dans ce Tulou, on trouve quatre étages, et 32 pièces à vivre" raconte le guide dont la famille vit dans le Tulou depuis sept générations.

Des maisons avant tout forteresses

Construites entre le XVe et le début du XXe siècle par les Akha, un peuple souvent persécuté, les Tulou servaient à se protéger des envahisseurs. Descendant de la minorité Akha, Lin Rigeng connait tous les secrets de ces maisons. "Les murs font 1,3 mètres d’épaisseur, la porte est en fer pour protéger la maison du feu et des envahisseurs." Aujourd’hui, seule une poignée de personnes âgées vit encore dans les Tulou.





