Chine : l'ancien patron d'Interpol accusé de "violations graves" et exclu du Parti communiste

Il avait "disparu" en septembre, lors d'un voyage en Chine. L'ancien patron d'Interpol, Meng Hongwei, a été, mercredi 27 mars, expulsé du Parti communiste pour "de sévères violations de la loi et de la discipline interne, notamment des faits de corruption". L'annonce a été faite par la Commission nationale de supervision chinoise, qui a terminé son enquête, via les médias officiels chinois.

Meng Hongwei, former vice minister of Public Security, has been expelled from the CPC and public office for severe violations of the law and Party discipline, including corruption: anti-graft watchdog pic.twitter.com/dgqlWIRhG2