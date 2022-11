Chine : en raison de la politique zéro Covid, l’économie à genou

En Chine, le Covid repart à la hausse. Les Bourses chinoises dévissent.

Les mauvais chiffres s’accumulent pour l’économie chinoise. Les autorités ont annoncé, mercredi 9 novembre, une baisse de 0,3 % par rapport au mois dernier des exportations. Or, ces dernières sont l’un des principaux moteurs de l’économie chinoise. Il y a une baisse de la demande internationale, notamment dans l’habillement et l’électronique, mais aussi l’impact de la politique zéro Covid et ses confinements, qui réduisent drastiquement l’activité manufacturière.

300 milliardaires en moins

Autre chiffre : la baisse du nombre de milliardaires. On en compte 300 en moins cette année, c’est la baisse la plus importante depuis 24 ans. Ajouté à cela, un important chômage. Et ce, chez les cols blancs et les cols bleus, ainsi que chez les jeunes. Il y a donc alerte sur la croissance chinoise cette année. Le pouvoir peut, lui, redouter des troubles politiques en raison de ce contexte économique dégradé, confie le journaliste de France Télévisions, Arnauld Miguet.