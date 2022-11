Chine : le pays poursuit sa politique zéro Covid

La lutte contre le Covid-19 continue en Chine, et le pays n'a pas l'intention d'assouplir sa politique zéro Covid. À Shanghai, un parc d'attraction a été placé sous cloche. Les visiteurs ont été testés avant de pouvoir se confiner chez eux, comme l'explique le journaliste Arnauld Miguet depuis la ville chinoise, mardi 1er novembre.

En Chine, la lutte contre le Covid-19 se poursuit, et les confinements de masse sont toujours d'actualité. Le pays n'a pas l'intention d'assouplir sa politique zéro Covid, comme le prouve le fait qu'un parc d'attraction de Shanghai (Chine) ait été placé sous cloche. "Imaginez : vous êtes en train de vous balader dans le monde merveilleux de Disney, et tout d'un coup, les portes du parc d'attraction se referment. En urgence, les activités sont stoppées, et vous vous retrouvez coincés avec des milliers de personnes, des familles, suite au signalement d'un cas de Covid-19", explique le journaliste Arnauld Miguet depuis Shanghai, mardi 1er novembre.



230 millions de personnes confinées en Chine



"C'est ce qu'il s'est passé [lundi 31 octobre] à Disneyland Shanghai. Tout le monde a dû être testé avant de pouvoir rentrer à la maison et être en confinement pendant deux jours. En novembre dernier, 30 000 personnes avaient été coincées à Disneyland Shanghai déjà, pour les mêmes raisons. En Chine, les confinements, les quarantaines continuent, politique zéro Covid oblige. Il n'y a pas de chiffres officiels, mais on estime que 230 millions de personnes sont en confinement dans le pays en ce moment", conclut le journaliste.