VIDEO. "A l'époque, je ne pensais pas que c'était raciste" : Justin Trudeau s'excuse pour son "blackface"

"C'était une erreur, je n'aurais pas dû faire ça." Face à la presse, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, a présenté ses excuses pour un "blackface" datant de 2001, à l'époque où il enseignait dans une école privée à Vancouver (Colombie-Britannique, ouest du Canada). Jeudi 19 septembre, le magazine américain Time a révélé l'existence de cette photo prise lors du gala de fin d'année. Le thème de la soirée était "Mille et une nuits". Justin Trudeau, 29 ans à l'époque, s'était déguisé en Aladdin (ou Aladin, en français), "y compris avec du maquillage", a-t-il précisé.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF