Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, embarrassé par une vieille photo de "blackface"

La publication d'une photo de 2001 pourrait ternir l'image du Premier ministre sortant, en pleine campagne pour sa réélection.

"C'est quelque chose que je ne considérais pas comme raciste à l'époque." Justin Trudeau a présenté mercredi 18 septembre ses "profondes excuses" pour s'être maquillé le visage en noir lors d'une soirée déguisée en 2001. A un mois des législatives, la diffusion d'une photo par le magazine américain Time a fait l'effet d'une bombe au Canada. La photo, tirée d'un album de fin d'année de l'école de Vancouver où Justin Trudeau enseignait, a été prise lors d'une soirée de l'école privée sur le thème des Mille et une Nuits.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

L'hypothèse de la démission exclue

On y voit le Premier ministre sortant et candidat à sa propre succession, alors âgé de 29 ans, souriant, entouré de quatre femmes, avec un turban sur la tête, le visage et les mains recouverts de maquillage foncé. "C'est quelque chose que je ne considérais pas comme raciste à l'époque, mais je reconnais aujourd'hui que c'était raciste, et j'en suis profondément désolé", a-t-il rapidement réagi, lors d'un point-presse impromptu en marge de sa campagne.

Justin Trudeau apologized for wearing brownface at a 2001 "Arabian Nights"-themed party following TIME report: "I shouldn't have done that. I should have known better but I didn't and I'm really sorry" https://t.co/1ppUHVfubP pic.twitter.com/IFyGMQcD5O — TIME (@TIME) September 19, 2019

A plusieurs reprise, il a évoqué l'erreur de jeunesse et s'est confondu en excuses."C'était une erreur (...) Je regrette profondément. Je m'excuse profondément. Je suis vraiment désolé", a-t-il martelé, tout en excluant de démissionner. Il a par ailleurs demandé "aux Canadiens de le pardonner". "Toute ma vie j'ai travaillé pour créer des opportunités pour les gens, pour lutter contre le racisme et l'intolérance", a souligné Justin Trudeau, connu pour sa défense du multiculturalisme et qui a nommé plusieurs ministres d'origine étrangère dans son gouvernement.

Vives réactions de la classe politique

Plusieurs célébrités ont été épinglées ces dernières années pour avoir arboré un "blackface". La pratique remonte aux "minstrel shows", des spectacles pendant lesquels des Blancs se noircissaient le visage pour jouer des Noirs et se moquer d'eux, dans la première partie du 19ème siècle aux Etats-Unis.

La classe politique canadienne n'a pas tardé à réagir. "C'est troublant, c'est insultant", a estimé Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique (NPD). De confession sikhe et portant un turban, Jagmeet Singh est le premier chef de parti fédéral issu d'une minorité visible.

Le chef des conservateurs, Andrew Scheer, qui n'a cessé de questionner la sincérité de Justin Trudeau, a immédiatement saisi l'occasion pour dénoncer le "manque de jugement" du Premier ministre. Pour lui, cette nouvelle affaire montre que Justin Trudeau "n'est pas digne de gouverner ce pays."