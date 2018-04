Toronto : une camionnette fonce sur la foule, au moins neuf morts

C'est un automobiliste qui filme la scène. On aperçoit un homme pointer une arme en direction d'un policier. La scène parait surréaliste. Après quelques secondes sous haute tension, l'homme finit par reculer, jette son arme et est enfin maîtrisé par le policier. Avec cette camionnette blanche, il vient de semer la panique dans le nord de Toronto, aux abords du croisement entre Yonge Street et Finch Avenue.

Le conducteur de la camionnette a été placé en garde à vue

Peu après 13 heures, heure locale, en pleine pause déjeuner, la camionnette s'est engouffrée sur les trottoirs et a fauché plusieurs piétons. Il y aurait au moins neuf morts et 16 blessés, selon un bilan provisoire. L'homme arrêté est à présent en garde à vue. À l'heure qu'il est, la police ignore les raisons de son passage à l'acte.

Le JT

Les autres sujets du JT