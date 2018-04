Canada : ce que l'on sait (et ce que l'on ne sait pas encore) du drame de Toronto

Au moins neuf personnes son mortes et seize autres ont été blessées par une personne qui a foncé sur la foule avec une camionnette.

Terrible drame à Toronto, au Canada. Lundi 23 avril, un homme a renversé des piétons avec une camionnette, faisant neuf morts et seize blessés, selon un premier bilan de la police. Franceinfo fait le point sur ce drame.

Ce que l'on sait

Le déroulement des faits. A 13h27 (heure locale), un homme, au volant d'une camionnette, a foncé sur des piétons qui marchaient sur le trottoir du centre-ville. Le véhicule "écrasait tout, il a détruit un banc, (...) on peut voir exactement où il est passé à cause des traces de pneus", a décrit à la chaîne de télévision CP24 Jamie Eopni, un témoin. L'homme a ensuite face à un policier avec ce qui semble être un pistolet, puis l'a relâché avant d'être maîtrisé et menotté sur le capot de la voiture de police. Il a été placé en garde à vue.

Le bilan. "Nous pouvons confirmer que neuf personnes sont mortes et seize ont été blessées", a déclaré en conférence de presse le chef adjoint de la police de Toronto, Peter Yuen.

Le centre-ville bouclé. Cette partie de la capitale économique canadienne, au nord du centre-ville, "va être fermée pour plusieurs jours (car) l'enquête va être longue avec plusieurs témoins à entendre et beaucoup d'images de caméras de surveillance à regarder", a remarqué Peter Yuen. Cet accident intervient alors que Toronto accueille une réunion des ministres de la Sécurité publique du G7, après avoir été l'hôte ce week-end de la rencontre des ministres des Affaires étrangères des sept pays les plus industrialisés.

Ce que l'on ne sait pas encore

Le mobile. On ne sait rien de la nature de l'incident. La police n'a pas précisé jusqu'à présent les motivations du conducteur de la camionnette blanche. Mais les faits rappellent les modes opératoires d'attaques à la voiture bélier dans plusieurs grandes villes, comme à New York, Barcelone, Londres, Nice, Paris, Berlin ou Stockholm, où des éléments radicaux à bord de véhicules ont fauché mortellement des piétons.

Le profil de l'assaillant. La police n'a pas donné de précision sur son âge ni sur ses motivations éventuelles.