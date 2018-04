Toronto : émotion et recueillement

"Tous les drapeaux en ville ont été mis en berne et ce mardi 24 avril soir, les gratte-ciels de la capitale économique du pays seront plongés dans le noir pour rendre hommage à ces victimes", rapporte Arnaud Comte, en direct de Toronto (Canada). "Il s'agit là de l'une des pires attaques connues par le Canada depuis de nombreuses années. Il y a aussi cette avenue où le camion-bélier a fauché toutes ces vies, il s'agit de l'une des plus grandes du pays, l'une des plus fréquentées aussi."

"La ville et le pays ne sombreront pas dans l'horreur"

"Hier, poursuit le journaliste, elle était baignée par un beau soleil de printemps, il y avait donc énormément de monde, beaucoup de témoins directs, voilà pourquoi les gens se sentent concernés, et viennent déposer aujourd'hui par centaines des mots, des bougies, des fleurs. 'Cela aurait pu être nous', disent-ils, les yeux mouillés. Mais ils sont aussi porteurs de beaucoup d'espoir et de résilience, 'la ville et le pays ne sombreront pas dans l'horreur', voilà ce que nous avons pu lire par exemple."

