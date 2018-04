Toronto : ce que l'on sait de l'attaque qui a fait 10 morts

Un fourgon amène le chauffeur meurtrier au palais de justice, sa comparution ne va durer que quelques minutes. Alek Minassian, 25 ans, inconnu des services de police, est inculpé de dix meurtres avec préméditation. Son père, assommé par la stupéfaction et la douleur ne parvient à articuler aucun mot d'explication face à une horde de journalistes. Au volant d'une camionnette de location le 23 avril dernier, son fils fonce sur la foule, sur l'une des artères les plus commerçantes de Toronto (Canada) : il fait 10 morts et 15 blessés sur sa route.

Le motif reste un mystère

Face au policier qui veut l'arrêter, Alek Minassian hurle : "Tue-moi !" avant d'être finalement maîtrisé. Actif sur les réseaux sociaux, il venait de poster un message évoquant "la révolution des célibataires involontaires". À cette heure, la police canadienne a écarté la piste terroriste, mais s'interroge toujours sur le mobile d'Alek Minassian.

