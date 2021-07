Canada : Mary Simon devient la première femme autochtone gouverneure générale, en plein scandale des pensionnats

Ottawa a nommé mardi 6 juillet Mary Simon gouverneure générale du Canada. Il s'agit de la première femme autochtone à occuper le poste de représentante de la reine Elizabeth II, un symbole fort à un moment où le Canada est confronté à des pages sombres de son passé.

Mary Simon, née en 1947, a été la première ambassadrice canadienne aux Affaires circumpolaires et a aussi représenté le Canada au Danemark comme ambassadrice. Elle devient la 30ème représentante de la monarque britannique, chef d'Etat en titre du Canada, a jugé que sa nomination marquait un "moment historique" et "un pas important dans le long chemin vers la réconciliation", à laquelle elle entend travailler.

"Notre pays franchit une étape importante"

Sa nomination intervient alors que la découverte récente de plus d'un millier de tombes anonymes d'enfants à proximité d'anciens pensionnats autochtones a douloureusement rappelé au Canada le lourd héritage de ces établissements. Des dizaines de milliers d'enfants amérindiens, métis et inuits ont été enrôlés de force dans ces pensionnats de la fin du 19ème siècle aux années 1990, écartés de leurs familles et de leur culture et souvent soumis à de mauvais traitements, une politique qualifiée de "génocide culturel" par une commission officielle.

"Aujourd'hui, après 154 ans, notre pays franchit une étape importante", s'est félicité le Premier ministre Justin Trudeau. Les fonctions de la gouverneure générale sont largement protocolaires, mais elle a aussi un rôle symbolique important en tant que commandante en chef des forces armées et c'est elle qui promulgue officiellement les lois et convoque ou dissout le Parlement.