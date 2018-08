Canada : quatre morts dont deux policiers dans une fusillade à Fredericton, un suspect arrêté

Quatre personnes, dont deux policiers, ont été tuées, vendredi 10 août, lors d'une fusillade dans un quartier résidentiel de la ville canadienne de Fredericton. Un suspect a été interpellé après avoir été grièvement blessé.



Fredericton, 56 000 habitants, est la capitale de la province du Nouveau-Brunswick, dans l'est du pays. Le quartier de Brookside, proche du centre de cette ville, a été bouclé pendant plusieurs heures après la fusillade, survenue peu après 7 heures du matin selon des témoins.

Des témoins interrogés par les télévisions ont vu le canon d'une arme sortant de la fenêtre d'un petit immeuble, tirant en direction d'une cour. Les corps de deux policiers gisaient sur le sol, selon ces témoins.

De nombreuses voitures de police, des ambulances et des pompiers ont immédiatement été dépêchés sur les lieux. La police a ordonné à la population du quartier de rester chez elle, confinant les clients de restaurants ou commerces à l'intérieur des lieux.

Peu avant 10h30 locales, la police a levé le bouclage du quartier. Le suspect arrêté, dont ni l'identité ni les motifs n'ont été précisés, a été grièvement blessé, a ajouté la police sur son compte Twitter. "Nous avons un suspect en détention" et "nous pouvons confirmer qu'il n'y a plus de menace pour le public", a-t-elle encore dit.

We can confirm that the suspect in custody is currently being treated for serious injuries related to this morning’s shooting incident.