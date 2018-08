DIRECT. Canada : une fusillade fait au moins quatre morts, un suspect interpellé

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANADA

: Deux policiers figurent parmi les quatre morts de la fusillade commise à Fredericton (Nouveau-Brunswick, Canada), annonce la police locale. Un suspect a été arrêté mais pour le moment, aucune autre information n'est disponible.

: Un suspect a été arrêté après la fusillade commise à Fredericton (Nouveau-Brunswick, Canada), annonce la police locale sur Twitter. Au moins quatre personnes sont mortes et il est toujours conseillé d'éviter le secteur.





: La situation est confuse à Fredericton (Nouveau-Brunswick, Canada). Une fusillade a éclaté et au moins quatre personnes sont mortes, a annoncé la police locale. Les habitants sont invités à rester chez eux et à verrouiller la porte d'entrée. La zone a été bouclée et des personnes sont escortées en sécurité, selon une journaliste de la chaîne CBC.

: Une fusillade a éclaté à Fredericton dans le Nouveau-Brunswick (Canada), rapporte la police locale sur Twitter. Selon les autorités, cette fusillade a fait "au moins 4 morts". L'incident est en cours, précise la police, et il est demandé aux habitants de rester chez eux avec les portes verrouillées "pour leur sécurité".