Canada : les manifestants du pont Ambassador délogés par les forces de l'ordre

Les marchandises y circulent désormais librement. Au Canada, la réouverture du pont Ambassador est un symbole. Il a fallu deux jours à la police pour déloger les manifestants qui le bloquaient depuis mardi dernier. Un message de fermeté suivi d’un geste d’apaisement : la province de l’Ontario a annoncé lundi 14 février la fin prochaine du passeport sanitaire. "Nous allons abandonner le pass. Il y a un niveau de frustration où l’on sort de chez soi pour manifester pacifiquement, mais quand vous commencez à occuper des frontières et des corridors commerciaux internationaux, la fête est finie", a déclaré Doug Ford, Premier ministre de l’Ontario.

Ne pas céder aux pressions

L’Ontario est l’épicentre de la contestation dont la capitale est toujours paralysée par les opposants au pass sanitaire. "Le gouvernement fédéral recourt à la loi d’urgence pour répondre aux blocages et aux occupations. Je veux être très clair, ces mesures seront limitées dans le temps et géographiquement", a quant à lui déclaré Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui montre ainsi son intention de ne pas céder aux pressions de la rue et de mettre fin aux manifestations qui durent depuis plus de deux semaines.