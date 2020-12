Brexit : qu'est-ce qui va changer pour les Français ?

Premier changement après l'accord sur le Brexit annoncé jeudi 24 décembre : l'arrêt sera désormais obligatoire pour les transporteurs vers le Royaume-Uni. Dès le 1er janvier, le denrées alimentaires et produits de la pêche seront contrôlés ; une déclaration au préalable suffira pour le reste. Concernant les personnes, il ne faudra pas de visa touriste pour les séjours de moins de trois mois. Dès le 1er octobre 2021, il faudra obligatoirement présenter un passeport. Pour les candidats souhaitant travailler au Royaume-Uni, un visa de travail, soumis à un système de points, sera désormais exigé. C'est également la fin du programme Erasmus au Royaume-Uni : un parcours universitaire de plus de six mois exigera au 1er janvier l'obtention d'un visa étudiant.



Bras de fer pour l'Union européenne

À propos des pêcheurs, Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, explique : "Je les ai défendus comme la France le souhaitait pour que par exemple, ils gardent des opportunités de pêche, à hauteur de 75% de ce qu'ils ont aujourd'hui, qu'on ait une période de transition pendant cinq ans et demi, qu'on puisse les accompagner financièrement". Il y aura beaucoup de changements dès la semaine prochaine, prévient Michel Barnier : "Ça ne sera pas la même chose d'être en-dehors de l'Union européenne que d'être dedans".