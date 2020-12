Brexit : l’accord enfin trouvé à quelques heures du réveillon

L’accord commun entre l'Union européenne et le Royaume-Uni fixe les règles commerciales. Cela fut dur et laborieux jusqu’au dernier moment. Des microdétails ont failli faire tout capoter. Le dénouement est digne d’un film de Noël : un accord trouvé in extremis à quelques heures du réveillon. Il est 16 heures à Bruxelles (Belgique) quand l’annonce de l’accord a été effectuée. Dans la foulée, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'en est réjoui sur Twitter. Il a fait un discours victorieux, et envoyé un message aux Européens.

"Il n’y a pas de gagnant"

"Nous serons votre allié" a-t-il notamment affirmé. L’accord est salué dans toute l’Europe. Le journaliste Marc de Chalvron était en direct de Londres (Royaume-Uni) : "Globalement, c’est un soulagement. Boris Johnson a réussi à faire en un an ce que sa prédécesseure n’avait pas réussi à faire en trois ans." Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne, en direct de Bruxelles (Belgique), a rajouté : "Il n’y a pas de gagnant dans le Brexit, c’est perdant-perdant, c’est un affaiblissement de se séparer."

