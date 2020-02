Une vie de domestique au Brésil

Au Brésil, les femmes de ménage se partagent entre plusieurs familles. Avec la crise économique qui secoue le pays, Fabiana Barbosa de Souza ne travaille que trois jours par semaine. "Quand ma mère est venue à Rio de Janeiro avec nous, elle a pris une décision. Elle nous a demandé à ma sœur et à moi qui voulait bien travailler pour l'aider. Moi j'avais 13 ans, j'ai levé la main et j'ai dit : laisse mes frères étudier, c'est moi qui vais faire face avec toi. Et je n'ai pas arrêté depuis", raconte cette femme de ménage.

"Des guerrières"

"Tout le monde nous voit comme si on était des guerrières. Il faut avoir beaucoup de dévouement pour les gens que l'on sert", poursuit-elle. Les droits de ces salariés sont rarement respectés malgré l'évolution des lois dans de nombreux pays. Beaucoup de ces "muchachas" n'ont toujours pas de couverture sociale.