Reportage Inondations au Brésil : à Porto Alegre, des habitants "traumatisés" et en colère

Dans le sud du Brésil, les habitants font face à des inondations sans précédent. La ville de Porto Alegre, la capitale de l'Etat de Rio Grande do Sul, est toujours sous les eaux.

Deux semaines après le début des inondations dans le sud du Brésil, une grande partie de la ville de Porto Alegre est toujours sous l'eau. Dans l'État de Rio Grande do Sul, 600 000 habitants ont été directement affectés par ce qui restera dans les mémoires comme la plus grave tragédie climatique de la région.

À Porto Alegre, 15 000 personnes ont dû fuir leur domicile. Dans le centre historique, le marché municipal, symbole de la ville, n'est accessible qu'en barque. Devant les portes des commerces de ce marché central, Adriana Kauer pense aux 105 commerçants qui ont tout perdu : "Je ne vois pas des portes mais des personnes. Derrière chacune de ces portes, il y a un collègue et une famille."

Adriana Kauer tient une boutique de matériel de pâtisserie depuis 40 ans dans le marché central. Aujourd'hui, son magasin est encore complètement sous l'eau, mais sa maison a été épargnée. Alors elle a accueilli chez elles les familles de deux de ses employés.

La commerçante n'oubliera jamais la tragédie : "On est tous traumatisés. Aujourd'hui, le bruit de la pluie qui tombe est angoissant. Ça m'empêche de dormir la nuit." De l'extérieur du bâtiment historique, on aperçoit des chaises et des tables qui flottent dans les galeries. Adriana venait de s'endetter pour agrandir sa boutique, qu'elle avait rouverte il y a tout juste deux mois. "J'espère que la municipalité va nous aider en suspendant les paiements des loyers des commerces du marché parce qu'il est évident que personne ne va avoir les moyens de payer", explique Adriana Kauer.

Aucun des habitants de Porto Alegre n'imaginait l'ampleur de la catastrophe. Lors de ces inondations, le niveau du lac Guaiba a dépassé les cinq mètres, c'est plus que le dernier record, datant de 1941. Une tragédie qui aurait pu être évitée par les pouvoirs publics, selon Joao da Silva : "Sur les 23 stations de pompe, pour drainer l'eau et la renvoyer vers le fleuve, seules sept fonctionnaient. Donc il y a eu négligence, un mauvais entretien."

"J'espère que les citoyens réfléchiront davantage, déclare Bruna Martello, qui gère le bar Guernica dans le centre, et qu'ils se rendront compte que la mauvaise gestion est la faute de la région et de la municipalité et qu'ils s'exprimeront lors de l'élection municipale cette année." La gestion de la crise sera particulièrement scrutée par les citoyens, qui éliront au mois d'octobre le prochain maire de la ville.