L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro compte "retourner au Brésil dans les semaines qui viennent"

L'ex-dirigeant d'extrême droite a demandé fin janvier un visa de six mois pour rester aux Etats-Unis, pays qu'il a rejoint le 30 décembre.

Jair Bolsonaro a rejoint les Etats-Unis fin décembre, deux jours avant l'investiture de Lula, son rival de gauche. Pour la première fois, dimanche 12 février, l'ancien président brésilien d'extrême droite a évoqué son retour au pays. "J'ai l'intention de retourner au Brésil dans les semaines qui viennent", a-t-il lancé lors d'une rencontre avec des Brésiliens à Boca Raton, en Floride, filmée par la chaîne CNN Brasil (en portugais). "Nous avons eu une gouvernance sans corruption. Nous avons travaillé avec cœur, avec honnêteté. Aucune mesure de rétorsion, voire de persécution, ne se justifie", a-t-il aussi affirmé.

Au Brésil, Jair Bolsonaro fait l'objet d'une enquête par la Cour suprême pour déterminer son rôle dans l'assaut des institutions nationales à Brasília, le 8 janvier, mené par des bolsonaristes. Six heures après ces attaques, l'ancien président avait finalement condamné du bout des lèvres "les déprédations et invasions de bâtiments publics", tout en niant toute responsabilité. Son successeur de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, s'est dit "certain" que l'ex-président avait "préparé le coup d'Etat".

Jair Bolsonaro a fait profil bas lors de ses premières semaines en Floride, ses seules activités connues consistant en une sortie au supermarché et une autre pour manger seul du poulet frit dans un restaurant KFC. Puis il est sorti de sa réserve en prononçant, avant samedi soir, deux discours sous les acclamations de fidèles partisans. Il a par ailleurs demandé fin janvier un visa de six mois pour rester aux Etats-Unis, selon son avocat.