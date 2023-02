Brésil : Lula accuse Jair Bolsonaro d'avoir "participé activement" à la tentative de "coup d'Etat"

"Il essaie encore d'y participer", a assuré le président brésilien, jeudi, interrogé sur le rôle de son prédécesseur dans les événements du 8 janvier.

Le président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, s'est dit "certain", jeudi 2 février, que son prédécesseur Jair Bolsonaro était le cerveau derrière l'attaque des édifices gouvernementaux de Brasilia, début janvier. "Je le dis haut et fort : ce citoyen a préparé le coup d'Etat", a-t-il déclaré, dans une interview télévisée.

"Je suis certain que Bolsonaro a participé activement à cela et essaie encore d'y participer", a ajouté Lula, interrogé sur le rôle de l'ancien président dans les événements du 8 janvier. Des milliers de partisans de Bolsonaro avaient alors envahi et vandalisé le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême.

Jair Bolsonaro est toujours aux Etats-Unis

"Ils voulaient faire cette pagaille le 1er janvier [jour de l'investiture de Lula], mais ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas le faire parce qu'il y avait trop de policiers et trop de gens dans les rues", a-t-il ajouté.

Jair Bolsonaro, qui a quitté le Brésil pour la Floride fin décembre, figure dans l'enquête de la justice brésilienne qui vise à déterminer qui est à l'origine du saccage des institutions brésiliennes. Selon ses avocats, Jair Bolsonaro a déposé une demande d'extension de son visa de six mois pour rester aux Etats-Unis. Il nie avoir quelque lien que ce soit avec les événements du 8 janvier.